C’è quello che si vede e quello che non si vede. E stavolta è stato pubblicato quello che c’era dietro le telecamere quando è stato registrato il video Inter Media House per gli auguri di Natale ai tifosi. E allora si scopre che Handanovic… ride. Come Lukaku quando Conte lo bacchetta, ma poi batte il cinque con l’allenatore come dopo un gol. E Barella sembra un folletto con la maglia natalizia dell’Inter.