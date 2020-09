UFFICIALE – Inter, il giovane Bagheria in prestito al Renate

Il mercato dei giovani è in fermento come quello degli adulti. L’Inter in queste ore ha chiuso la cessione in prestito di uno dei tanti talenti del settore giovanile nerazzurro. L’annuncio è arrivato direttamente dal Renate, pronta ad accogliere Fabrizio Bagheria: “La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dall’F.C. Internazionale Milano il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Bagheria. Ruolo portiere, nato a Milano il 5 aprile 2001, ha avuto un trascorso con la Primavera del Parma nella stagione 2018/2019, per poi “farsi le ossa” tra i grandi nello scorso campionato, dove ha difeso i pali del Prato nel girone A di Serie D (25 presenze complessive). Al 19enne estremo difensore va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa prima esperienza in Lega Pro”.