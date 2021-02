Balbo: “Non andai all’Inter perché non superai l’esame della signora Pellegrini”

Ospite a Skysport, Abel Balbo ha parlato di Fiorentina-Inter e ha sottolineato: «Mi aspetto una Fiorentina che lotterà fino alla fine sapendo di avere di fronte una squadra superiore. L’Inter è tra le migliori. Ma giocare a Firenze non è mai facile, i viola sono difficili da battere in casa. Non sarà facile per i nerazzurri. Sanchez può sfruttare la sua velocità per mettere in difficoltà i viola. E penso che sia un giocatore molto altruista. In questo momento Conte pensa di aver bisogno di quel tipo di giocatore e lui ha la possibilità di dimostrare che è forte».

-Sei anche stato ad un passo dall’Inter…

All’epoca sono andato a cena a casa di Pellegrini e con il ds Mariottini. Eravamo d’accordo su tutto. Ma alla fine mi hanno fatto fare una firma sul foglio perché la moglie di Pellegrini studiava le firme (tipo un esame di grafologia .ndr) non so come funzionava, e non ho passato l’esame. Non sono stato scelto. La mia firma non aveva le caratteristiche di quelle di Pancev che hanno poi scelto e che avrebbe permesso all’Inter di fare bene. Per quello non sono stato scelto. Rimpianto? No. Volevo giocare in un grande club e per me la Roma è un grande club, mi sono trovato benissimo. Mi sono trovato a mio agio, sono molto felice anche di avere avuto Sensi come presidente, un padre per me. Sono felice di quello che ho fatto e di appartenere alla storia giallorossa. Sensi mi ha scelto la casa, ha trattato lui e ha mandato la figlia a fare il contratto. Aveva paura che qualcuno mi fregasse.

(Fonte: SS24)