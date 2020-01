Inter, UFFICIALE: il giovane Ballabio passa in prestito fino a giugno alla Pro Sesto

Operazione in uscita per l’Inter, che ha definito la cessione in prestito fino al termine della stagione del difensore Andrea Ballabio (2002) alla Pro Sesto, formazione militante in Serie D. L’ufficialità arriva direttamente dal club biancoceleste:

Pro Sesto comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Inter, le prestazioni del giovane Andrea Ballabio, terzino sinistro classe 2002.

Per Andrea è un ritorno, vista la precedente esperienza in maglia biancoceleste che poi lo ha lanciato tra i professionisti con le maglie di Inter e Parma.

Il giovane difensore si è già allenato nei giorni scorsi agli ordini di mister Francesco Parravicini, in attesa che il trasferimento divenisse ufficiale.

Benvenuto…anzi, bentornato Andrea!