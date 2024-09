L'Inter, terminata la sosta per le Nazionali, riparte affrontando il Monza nella quarta giornata di campionato. Un match che segna l'inizio del primo tour de force della stagione, con i nerazzurri che affronteranno poi in successione Manchester City e Milan. Per questo motivo Simone Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa nell'undici iniziale che scenderà in campo questa sera.

Tuttosport elenca tutti i ballottaggi emersi in questi giorni ad Appiano Gentile: "Simone Inzaghi deciderà solo quest'oggi, al termine del risveglio muscolare, l'undici di partenza dell'U-Power Stadium. Restano svariati ballottaggi, si va comunque verso un assetto inedito. Non cambia il portiere, con Sommer tra i pali nerazzurri. In difesa Pavard è favorito su Bisseck, De Vrij lo è su Acerbi, mentre Carlos Augusto sarà il braccetto di sinistra. A destra Darmian è in pole per la titolarità, con Dimarco confermato sull'altra corsia. Chiavi del centrocampo affidate ad Asllani, con Frattesi dal 1' al posto di Barella e Mkhitaryan a completare la linea mediana. Zielinski spera di esordire nella ripresa".