Inter, ballottaggio sulla destra in vista del derby: GdS: “Per tenere Theo serve…”

Il dubbio sulla destra di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in vista del derby contro il Milan di Pioli

Non sono in attacco con i rientrati Sanchez e Lautaro. Simone Inzaghi ha un altro grande dubbio in vista del derby contro il Milan. Secondo La Gazzetta dello Sport, sono Denzel Dumfries e Matteo Darmian a giocarsi un'altra maglia da titolare in vista della stracittadina contro i rossoneri.