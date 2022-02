Gds – Inter, anche il Barça nel 2010 sembrava imbattibile. In certe notti…

L'Inter è attesa dalla difficile partita contro il Liverpool di Klopp e tornano alla mente le grandi notti di Champions

"I Reds hanno vinto la Champions tre anni fa? Quel Barça, campione in carica, ne vinse 4 in 10 anni (2005-15). Salah e Mané? Guardiola attaccava con Messi e Ibra. Klopp non ce l’ha a centrocampo un’enciclopedia come Xavi. Van Dijk è un totem difensivo di livello mondiale? Affrontare Piqué e Puyol era molto peggio. Il Dani Alves di allora se li sarebbe mangiati Alexander-Arnold e Robertson. Quel Barcellona sembrava imbattibile eppure vinse l’Inter. Era diventata adulta, appunto. L’autostima guadagnata in quel match consentì all’Inter di sopravvivere nell’inferno del Camp Nou e di vincere poi la finale di Madrid. Anche il Liverpool sembra imbattibile. Ma in certe notti, come osservava Mou quella volta, ci si trasforma e si diventa un’altra cosa. Più alta".