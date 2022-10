Inter-Barcellona, partita speciale per Onana: domani sfiderà il suo passato

Vigilia di Champions League per l'Inter, che domani affronterà il Barcellona nella terza giornata del girone C. Tra i pali della porta nerazzurra ci sarà André Onana, ancora una volta titolare in Europa. Sfida speciale per il portiere camerunense, che si troverà di fronte la squadra nella quale è cresciuto: come mostrato sui propri canali social, l'ex Ajax non vede l'ora di scendere in campo.