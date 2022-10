La Stampa – Pagelle Inter: Mkhitaryan meglio di Calha, è super Dimarco

È Henrikh Mkhitaryan il migliore in campo di Inter-Barcellona secondo La Stampa. Voto 8 per l’armeno ex Roma, meglio di Calha e Dimarco

È Henrikh Mkhitaryan il migliore in campo di Inter-Barcellona secondo La Stampa. Voto 8 per l’armeno ex Roma, che “giganteggia” per il quotidiano.