TS – Inter, col Barcellona sfida giusta per ripartire: c’è un motivo in particolare

Poche ore alla sfida di San Siro: i nerazzurri scenderanno in campo per dare una svolta alla loro stagione

L'Inter sa bene che per uscire dal momento di difficoltà in cui si ritrova serve una prova di forza e orgoglio. Sarebbe perfetto se arrivasse subito, stasera, col Barcellona. Nonostante la difficoltà dell'avversario, i nerazzurri hanno le carte in regola per giocarsela.