Inter-Barça, il CorSport boccia Vincic: “4,5, commette errori gravi. VAR invece ok”

Il Corriere dello Sport boccia l'operato dell'arbitro Vincic, affibbiando al direttore di gara di Inter-Barcellona 4,5: "Brutta partita di Vincic, non proprio un... Élite: sull’episodio rigore/offside, commette due errori gravi: penalty da vedere in campo e ripresa del gioco non con il fuorigioco, ma con decisione del campo (pallone fuori, rimessa per il Barça). Il tocco di mano di Ansu Fati si può vedere solo al VAR. Non tiene la gara, ne nasce anche una mini-rissa".