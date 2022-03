Beccalossi: “Non demonizziamo Barella, ha personalità. Inter resta la più forte”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato del centrocampista e si è soffermato anche sul momento della squadra di Inzaghi

Anche Evaristo Beccalossi, in un'intervista concessa al Corriere della Sera, ha detto la sua sul momento no dell'Inter e in particolare su quello di Barella. «Il malumore alle sostituzioni? Normale avere certi atteggiamenti, ma non va demonizzato, è un ragazzo serio. Parliamo di un giocatore forte, di personalità e non voler essere sostituiti significa essere attaccati alla squadra».