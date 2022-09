Inter, solo una botta alla tibia per Barella. Già pronto un cambio per Udine

Un sospiro di sollievo per le condizioni di Nicolò Barella e un cambio già pronto per Udine. L’Inter si prepara alla prossima sfida di campionato, l’ultima prima della sosta. Ecco le novità in arrivo da Tuttosport dopo l’allenamento di ieri.

“Ieri mattina l'Inter ha ripreso a lavorare dopo la vittoria in Champions. Buone notizie sul fronte Barella, colpito duro sulla tibia in occasione dell'espulsione di Bucha del Viktoria: solo una botta, l'azzurro a Udine ci sarà. Per la trasferta di domenica sicuro il forfait di Lukaku che ha svolto un lavoro personalizzato. In Friuli si rivedrà Martinez dall'inizio in coppia con Dzeko, autore di un gol e un assist in Europa e alla ricerca della rete numero 100 in Serie A”, si legge.