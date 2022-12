Inter, sale la condizione verso il Napoli. Barella e Cahanoglu già pronti

"Al netto di tutto, però, procedono bene i lavori alla Pinetina: Barella e Calha potrebbero sfidare il Napoli già domani. In più, Darmian è ormai arruolato alla causa e Lukaku, smaltito l'infortunio al flessore, deve solo lavorare sulla forma fisica. C'è ottimismo anche per i prossimi reduci dal Mondiale: Dumfries ha elevato il suo status in Qatar e per Brozo nessun problema al flessore della coscia sinistra, lo stesso infortunato a settembre. Progressi pure per D'Ambrosio e Correa, che nel weekend ha un impegno: sabato dopo l'allenamento vola in Qatar per vedere la finale", si legge sul quotidiano.