Inter, Barella capitan futuro. GdS: “Un motivo se non c’è la coda per lui”

Il centrocampista nerazzurro è uno dei grandi protagonisti della stagione interista: il suo futuro è già segnato

Tra i grandi protagonisti della stagione dell'Inter c'è Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro è definitivamente esploso, conquistando una dimensione internazionale e affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo. L'Inter sa di avere tra le mani un gioiello rarissimo, e i piani su di lui sono ben definiti: l'ex Cagliari è una colonna del progetto interista del presente e del futuro, e sono in molti a predire per lui un futuro da capitano della squadra. La Gazzetta dello Sport spiega il motivo per cui non c'è per lui una coda di pretendenti: "Barella è il capitano dell'Inter che verrà, altrimenti ci sarebbe la fila fuori da viale della Liberazione".