GdS – Inter, Barella insostituibile per i numeri: nella sua vetrina c’è tutto

La mezzala nerazzurra spera di tornare a lucido per il derby d'Italia con la Juventus in programma domenica sera

Nicolò Barella tornerà domani in Italia e si rimetterà a disposizione di Inzaghi verso Juventus-Inter. Il centrocampista non sta attraversando il suo miglior momento e la squadra ne ha inevitabilmente risentito.

Spiega infatti la Gazzetta dello Sport: "E' il più insostituibile per i numeri: Nicolò è equilibratore e mezzala d’assalto. A Cagliari veniva esaltato per grinta e generosità, all’Inter ha messo in vetrina anche la qualità nel tocco e gli inserimenti. Il calo dell’Inter è direttamente proporzionale alle prestazioni di Barella, arrivato a marzo quasi svuotato di energie. Nicolò al meglio infatti è contrasti e raddoppi, ma pure uomo assist: in stagione, già 9 passaggi vincenti".