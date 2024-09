"Il weekend sarà libero per tutti. È da capire se poi la ripresa nella prossima settimana sarà fissata per lunedì o se, come già è successo in altre occasioni durante le pause dedicate alle nazionali, il tecnico deciderà di concedere una giornata di risposo in più al gruppo - con la ripresa che, a quel punto, slitterebbe a martedì. Giornata che peraltro sarebbe quella in cui cominceranno a rientrare i nazionali dai loro impegni: bisognerà prepararsi al meglio per il trio di impegni, il Monza in campionato domenica 15, l’esordio in Champions con il City a Manchester di mercoledì e infine il derby, che dovrebbe giocarsi il 22 sera".