Inter, oggi la consegna della lista Uefa: un solo dubbio, Correa o Palacios?

Entro la mezzanotte di oggi va consegnata la lista Uefa e l’Inter dovrà per forza di cose escludere un giocatore. Il dubbio, come sottolinea il Corriere dello Sport, è tra Palacios e Correa. "In casa nerazzurra vogliono prendersi tutto il tempo a disposizione per decidere. C’è però un favorito, vale a dire il difensore argentino. Vero che il Tucu è senza dubbio più pronto, mentre Palacios, che ora è tornato in patria per il visto e che solo domani rientrerà per mettersi a disposizione di Inzaghi, avrà bisogno di ambientarsi".