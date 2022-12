Inter, Barella al top in Europa: gol e assist, nessuno meglio di lui

Nel ritiro di Malta, è caccia al posto per l'ultimo allenamento dell' Inter . Il più osannato? Nicolò Barella, come riferisce La Gazzetta dello Sport.

"Il record di applausi e cori a Malta, una nazione che ha tre attivissimi Inter club rivali tra loro, è proprio per Nicolò. Oggi anche lui tornerà ad allenarsi ad Appiano e fino alla ripartenza dovrà solo mantenere la velocità di crociera: mai aveva viaggiato, infatti, a questo ritmo in zona gol".

Il centrocampista ex Cagliari sta vivendo la sua stagione migliore: in nerazzurro il suo massimo di reti era tre negli ultimi due campionati, mentre in questo si è spinto a 5 dopo solo 15 giornate. 5 gol e 5 assist: nessuno ha fatto meglio in Europa tra i suoi 'colleghi'.