Il messaggio dell’Inter a Barella, Bastoni e Lautaro: “Complimenti, campioni!”

I tre nerazzurri hanno vinto le competizioni continentali con le rispettive nazionali

"Inter Campione d'Italia, Italia Campione d'Europa, Argentina del Sudamerica. C'è un colore che lega questi trionfi, ed è l'azzurro, quello che si accompagna al nostro nero per definire la nostra storia, quello che ha trionfato in Serie A in questa stagione appena conclusa. Il nero e l'azzurro sul tetto d'Italia, con il 19° Scudetto. Ma anche l'azzurro del risorgimento del calcio italiano, che con i rigori di Wembley è tornato sul tetto d'Europa, a 53 anni da quel 1968 in cui Giacinto Facchetti sollevò il trofeo a Roma. E poi l'azzurro, anzi il celeste della Albiceleste: Argentina che batte il Brasile e torna a vincere la Copa America 18 anni dopo l'ultima volta".