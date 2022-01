Inter, Bastoni dà il benvenuto in nerazzurro a Gosens: il messaggio del difensore

Il messaggio di Alessandro Bastoni per il suo amico e nuovo compagno all'Inter Robin Gosens, arrivato dall'Atalanta

"Stiamo parlando quasi tutti i giorni, non solo adesso, già 2, 3 anni fa mi ha detto che grande Club è, che è un orgoglio giocare per l’Inter, ma per me non era una scelta difficile, non ha dovuto convincermi perché lo so anche io che è una grande squadra. Mi ha raccontato la storia del Club, la squadra, come si lavora qui e sono contento di aver già parlato con lui".