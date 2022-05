Sky – Inter, Bastoni vuole esserci con la Juve: oggi allenamento decisivo

Si attendono novità importanti in giornata su Alessandro Bastoni in casa Inter: ecco le indiscrezioni da Sky Sport

Si attendono novità importanti in giornata su Alessandro Bastoni in casa Inter. Assente anche con l’Empoli per un problema muscolare, il difensore nerazzurro non ha ancora pienamente ritrovato la miglior condizione fisica. Come riportato da Sky Sport, la presenza non è scontata, ma c’è la volontà di provarci. Lui vuole fare di tutto per esserci, dopo l’allenamento odierno si avranno tutte le informazioni del caso. Fosse una partita normale, salterebbe il match, ma essendo una finale cambiano le cose e Bastoni vuole esserci.