CdS / Inter-Bastoni, linea comune sul rinnovo: niente Skriniar bis

Niente Skriniar-bis. E' questo l'obiettivo dell'Inter con Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza nel 2024, il che significa che non c'è urgenza ma che entro la prossima estate dovrà essere rinnovato.

Una scelta condivisa da club e calciatore, come sottolinea il Corriere dello Sport, per evitare un 'remake' e "non rischiare di ritrovarsi in una situazione sostanzialmente identica a quella di Skriniar".