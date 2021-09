Inter, una big europea osserva da vicino Bastoni: la situazione

Il difensore nerazzurro è finito nel mirino di una grande, ma l'Inter è tranquilla dopo il rinnovo di contratto

Sirene spagnole per Alessandro Bastoni. In particolare, è il Real Madrid di Carlo Ancelotti a osservare da vicinissimo il difensore centrale dell'Inter. Lo ha fatto in Champions League nel match di San Siro e continuerà a osservarlo nel proseguo della stagione. È tra i giocatori monitorati da vicino per rinforzare la difesa, ma l'Inter è molto tranquilla dopo il rinnovo di contratto firmato lo scorso 28 maggio fino al 2024.