Inter, Bastoni sta sempre meglio: sensazioni buone. Scelto il sostituto di Barella

Andrea Della Sala

L'Inter si prepara per la grande sfida di mercoledì contro il Liverpool. Buone notizie per Inzaghi che quasi certamente avrà Bastoni a disposizione per la serata di Champions.

"Privo dello squalificato Barella, Inzaghi intanto si consola col recupero quasi sicuro di Bastoni, la cui caviglia sta sempre meglio. Dopo un lavoro personalizzato sul campo domenica, oggi Basto ha ripreso a forzare. Le sensazioni sono buone, decisiva la rifinitura di domani pomeriggio. Non avrebbe senso infatti mandarlo in campo se non fosse al 100%. Anche perché di fronte l'azzurro si troverà lo spauracchio numero uno dei Reds: Salah. Dimarco, D'Ambrosio (ma anche Darmian) restano quindi in preallarme per completare la difesa con Skriniar e De Vrij", questo il punto fatto da Gazzetta.it.

"Dumfries e Perisic dovranno sdoppiarsi sulle fasce, tenendo bassi i terzini avversari ma anche aiutando i braccetti con l'agiziano e Manè. In mezzo al campo Brozovic e Calhanoglu, con Vidal favorito su Vecino e Gagliardini per sostituire Barella. L'unico vero dubbio però è in attacco, con Dzeko, Lautaro e Sanchez in lotta per due maglie. Difficile che Inzaghi rinunci al bosniaco, che pure sarebbe alla quarta da titolare in 12 giorni. Ballottaggio quindi tra i due sudamericani, col Toro favorito", aggiunge il portale sportivo.