Inter, Battaglia vuole Vidal al Boca: “Ci farebbe crescere, spero ci dia…”

Il Boca Juniors vuole Arturo Vidal . Il club argentino non ha nascosto negli ultimi giorni l'interesse per il centrocampista cileno, in uscita dall'Inter. Dopo le parole del vice presidente Juan Roman Riquelme , questa volta è l'allenatore Sebastian Battaglia a parlare del calciatore ai microfoni di ESPN Argentina:

"Non sto parlando con Vidal. Spero possa dare la priorità al calcio argentino, sarebbe molto importante e ci farebbe crescere. Vediamo se l'ipotesi prende corpo e se arriverà il momento di parlare con lui. Non so come sia la situazione. Sono concentrato sulla squadra e penso alle partite che giochiamo ogni due o tre giorni. Lascio che ognuno faccia il proprio lavoro. Stiamo lavorando per rinforzare la squadra ora ma è una corsa contro il tempo".