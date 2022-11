CdS – Inter, battere il Bologna rientra nella normalità per una squadra che…

"Ancora una volta San Siro aiuta l’Inter a ritrovarsi. In casa, insomma, sembra davvero tutto più semplice per la banda di Inzaghi. Riesce a difendersi meglio (anche se qualcosa ieri ha concesso) e, soprattutto, a sfruttare le occasioni cha crea. Come invece non accade in trasferta. Dura, però, compensare gli sprechi di Torino con le 6 reti (più la traversa di Dzeko a porta vuota e il palo dalla distanza di Asllani) rifilate al Bologna". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria, netta e importante, dell'Inter per 6-1 sul Bologna. "Dopo l’amara sconfitta con la Juventus, l’Inter era obbligata a reagire. Ma battere il Bologna rientra nella normalità per una squadra che ambisce alle zone alte della classifica", commenta ancora il quotidiano.