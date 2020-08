L’Inter batte il Bayer nei quarti di Europa League e approda alle semifinali. Al termine della sfida ha parlato uno dei protagonisti dei nerazzurri ai microfoni di Inter Tv Ashley Young:

“Dispiaciuto per non aver chiuso il primo tempo sul 3-0. Abbiamo dimostrato grande mentalità, questa squadra ha dimostrato di voler andare in finale. Continuiamo a lavorare duramente. Ora abbiamo qualche giorno di riposo, dobbiamo pensare e recuperare veloci”.