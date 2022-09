Inter-Bayern, Dzeko torna titolare: in Champions il ‘solito’ dubbio per Inzaghi

Inzaghi studia la formazione da mandare in campo in occasione dell'esordio in Champions contro il Bayern Monaco

Alessandro De Felice

Edin Dzeko è pronto a riprendersi un posto in attacco. Dopo l'ingresso dalla panchina nel derby, con il gol del 2-3 finale, il bosniaco sarà in campo dall'inizio contro il Bayern Monaco, nella gara d'esordio della Champions League 2022/2023.

Dzeko prenderà il posto di Joaquin Correa e sostituirà l'infortunato Romelu Lukaku accanto a Lautaro Martinez. Il bosniaco si esalta nelle notti d'Europa, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

"Gli occhi giusti, l’atteggiamento giusto. L’impatto di Edin Dzeko nel derby è stata una delle poche note positive per Inzaghi in vista della Champions, dove il bosniaco dovrebbe tornare titolare. Lo scorso anno fu proprio lui a trascinare l’Inter agli ottavi, con tre reti decisive per ottenere il secondo posto nel girone. Edin, del resto, sembra nato per le notti d’Europa e con la Roma sfiorò una miracolosa finale".

Per il resto formazione praticamente confermata rispetto a quella sconfitta nel derby, col 'solito' dubbio che si ripropone: a sinistra Gosens-Dimarco e Darmian in lotta per una maglia.