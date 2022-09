Inter-Bayern, i pronostici: bavaresi non in gran forma. Fattore casa dà speranze

Domani sera l'Inter scenderà in campo a San Siro e affronterà il Bayern per la prima gara di Champions League

Il fattore casa dona qualche speranza in più all’Inter, chiamata a una partita difficilissima contro il Bayern. I bavaresi non sono però in gran forma e sono reduci da due pareggi consecutivi. Per Betclic una vittoria nerazzurra è data a 3.80, con una vittoria ospite a 1.85 (1.83 per Eurobet) e il pari a 4.07 (3.90 su Sisal). Più complicato però il passaggio del turno per i nerazzurri, con una quota a 1.70 superiore sia a quella del Bayern (1.15) che del Barcellona (1.45), le due principali rivali del girone.