Inter-Bayern Monaco, biglietti in vendita: tutte le informazioni

Manca sempre meno all’esordio in Champions League dei nerazzurri: mercoledì 7 settembre alle 21:00 a San Siro l'Inter sfiderà i campioni di Germania del Bayern Monaco nella prima gara del GRUPPO C che si completa con Barcellona e Viktoria Plzen. San Siro si prepara per la sfida che aprirà il cammino europeo della squadra, un big match in cui sarà fondamentale la spinta di tutti i tifosi per sostenere i ragazzi di Mister Inzaghi. Vi aspettiamo!