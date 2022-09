Inter-Bayern, 10 parate di Onana: più di ogni altro portiere nerazzurro. Il dato

André Onana ha effettuato 10 parate in Inter-Bayern, più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di UEFA Champions League

Esordio assolutamente positivo per André Onana con la maglia dell'Inter. Il portiere camerunense ha infatti salvato il possibile contro il Bayern Monaco nonostante poi la sconfitta finale per 2-0. E c'è un dato che può far sorridere anche in ottica futura: "André Onana ha effettuato 10 parate in Inter-Bayern, più di ogni altro portiere dell'Inter in una gara di UEFA Champions League da quando Opta raccoglie questo dettaglio (dal 2003/04). Felino".