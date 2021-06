Sky – Inter, l’Arsenal non apre al prestito per Bellerin. Su Zappacosta…

La dirigenza nerazzurra continua a cercare un sostituto di Hakimi, destinato al Paris Saint-Germain: due i nomi

Con Achraf Hakimi ormai destinato al Paris Saint-Germain, l'Inter si muove per trovare un sostituto di livello. Secondo Sky Sport i nomi al momento in cima alla lista della dirigenza nerazzurra sono quelli di Hector Bellerin dell'Arsenal e di Davide Zappacosta del Chelsea:

"L'Arsenal, al momento, non apre al prestito per Bellerin: siamo solo all'inizio, il mercato comincia ufficialmente domani. L'Inter rimane interessata a Bellerin, ma solo a quella formula, cioè prestito con diritto di riscatto. L'Arsenal finora ha fatto una valutazione di circa 20 milioni, ed è piuttosto fermo, ma il mercato è lungo e si continua a lavorare. L'altro obietivo per la fascia è Davide Zappacosta: ha il contratto in scadenza nel 2022 con opzione di rinnovo al 2023, ma per lui il Chelsea potrebbe aprire per un altro prestito. Quest'anno ha giocato nel Genoa, e su di lui ci sono gli occhi della Fiorentina".