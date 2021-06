Sky – Inter, Bellerin nome più caldo per il dopo Hakimi: il piano. L’Arsenal…

L'esterno spagnolo piace parecchio alla dirigenza nerazzurra: affare possibile solamente a una condizione, il punto

In casa Inter, in attesa di ufficializzare la cessione al Paris Saint-Germain di Achraf Hakimi, si pensa a trovare un sostituto dell'esterno marocchino. Secondo Sky Sport il nome in cima alla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Hector Bellerin, difensore spagnolo dell'Arsenal: