Inter-Benevento, Eriksen in rampa di lancio. Dove vedere la partita in tv o streaming

Inter-Benevento, tournover per Antonio Conte

Antonio Conte cambia qualcosa rispetto alla formazione che ha battuto il Milan nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Nell’undici di partenza torna Bastoni dopo il turno osservato in campionato. Con potrebbe esserci spazio per Ranocchia al posto di uno tra De Vrij e Skriniar.

Per Conte i maggiori restano a centrocampo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sarà una chance per Gagliardini, che giocherà con Barella ed Eriksen. A destra tocca ad Achraf Hakimi, che sarà squalificato in Coppa Italia, mentre dall’altra parte Perisic è in vantaggio su Young.

Quando si gioca Inter-Benevento

La partita tra Inter e Benevento si giocherà questa sera, alle ore 20.45. Lo scenario sarà quello di San Siro, ancora a porte chiuse per i provvedimenti dovuti alla pandemia da Covid.

Dove vedere Inter-Benevento in streaming

Inter-Benevento, come tutte le partite del sabato sera di Serie A, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per seguire il match in tv sarà necessario essere dotati di una smart tv di ultima generazione su cui scaricare l’applicazione. In alternativa si può collegare la tv ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X) o PlayStation (PS4 e PS5), oppure dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Chi ha aderito all’offerta Sky-DAZN potrà guardare Inter-Benevento sul canale DAZN 1 (numero 209 del satellite). Chi è in possesso del decoder Sky Q potrà scaricare anche l’app di DAZN.

Inter-Benevento potrà essere seguita ovviamente anche in streaming attraverso il pc, collegandosi al sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’applicazione su smartphone e tablet, sia iOS che Android, selezionando poi l’evento dal palinsesto.

Probabile formazione

Crescono le possibilità di vedere Eriksen in campo dal primo minuto. Il gol vittoria nel derby di Coppa Italia ha restituito fiducia al talento danese che domani potrebbe esser impiegato dal primo minuto da Antonio Conte che farebbe riposare Brozovic in vista anche della gara contro la Juventus. Nessun riposo invece per Barella, punto fisso per il tecnico nerazzurro. In difesa si rivede Ranocchia che potrebbe far tirare il fiato a De Vrij con Bastoni e Skriniar a completare il pacchetto arretrato.

L’Inter contro il Benevento dovrebbe scendere in campo così: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini; Lukaku, Lautaro.