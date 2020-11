Antonio Conte ritrova un pezzo importantissimo per la sua difesa. Milan Skriniar è tornato infatti a disposizione dopo un lungo periodo di positività al Covid-19: il difensore è infatti con il gruppo e sarà almeno in panchina per la gara di Champions League col Real Madrid. E intanto il club nerazzurro ha voluto riaccogliere il giocatore con questo post su Twitter: “Bentornato Milan!”.