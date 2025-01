Inter, Bergomi: “Frattesi? Solo al posto di Barella. E lui all’interno dello spogliatoio…”

In diretta su Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così delle voci di mercato riguardanti Davide Frattesi

Intervenuto in diretta su Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così delle voci di mercato riguardanti Davide Frattesi: "Inzaghi a sinistra non lo vede, lui può giocare solo al posto di Barella. L'Inter è una squadra di controllo e palleggio, ha mandato in gol 13 volte i difensori. Lui non è quel tipo di giocatore, è adatto per la posizione dove sta giocando Koopmeiners nella Juve.