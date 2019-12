Beppe Bergomi, ospite di Sky Sport, ha parlato di Romelu Lukaku: “A San Siro ancora tanti sono innamorati di Icardi e il pubblico rumoreggia al primo controllo sbagliato da questo sbagliato. Potrà sbagliare qualche gol, ma è fondamentale per la crescita di chi gli gioca vicino, Lautaro in primis, poi è un esempio positivo e il nostro calcio ne ha bisogno. Come se non bastasse, determina le partite. Il pubblico deve sostenere sempre questo calciatore”.