"Sono fatto così, se toccano un mio compagno io parto e corro a difenderlo". Tommaso Berni racconta il suo istinto di protezione, che all'Inter lo ha portato a due cartellini rossi, nonostante le zero presenze. La prima a Cagliari, per schierarsi al fianco di Lautaro . Ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Lo stavano massacrando dal primo minuto, fu un rosso senza senso. Probabilmente protestai troppo e l’arbitro mi espulse. Ricordo che poi la settimana dopo io e Lauti guardammo il derby insieme dalla tribuna".

Nello spogliatoio nerazzurro, al tempo, vigeva una regola: "Chi prendeva un rosso per un motivo stupido doveva portare un regalo a tutta la squadra. Sia quella volta che dopo un’espulsione stupida contro il Parma, toccò a me. Portai un paio di AirPods per tutti. Ma ognuno faceva in base alle proprie possibilità. Per esempio, Lautaro, dopo quel rosso, fece arrivare un furgone carico di televisori. Sanchez regalò a tutti un iPhone e Padelli si presentò con delle casse di champagne".