Il fallimento all’Inter, la rinascita al Betis: la partita speciale di Montoya

Andrà in scena domani la partita amichevole tra Inter e Betis. Una sfida particolare per Martin Montoya: il terzino destro spagnolo, attualmente in forza alla formazione andalusa, ha indossato anche la maglia nerazzurra nella prima parte della stagione 2015/16. Un'esperienza tutt'altro che fortunata, come testimoniano le sole 4 presenze ufficiali.