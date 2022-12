Inter, anche l’amichevole con il Betis sarà a pagamento: ecco dove vederla

Continua la preparazione dell'Inter in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli. Dopo le amichevoli disputate a Malta contro Gżira United Football Club e Red Bull Salisburgo, che hanno visto la squadra di Inzaghi vincere in maniera netta, ecco che i nerazzurri sono pronti per un'altra sfida internazionale. Sabato 17 dicembre alle 18:00 l'Inter sfiderà il Betis allo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale dell'Inter. Per assistere al match i tifosi dovranno acquistare l'evento live al costo di 3,49€. L'evento sarà disponibile in Italia e nel mondo (ad eccezione di questi paesi: Norvegia, Slovenia, Romania, Armenia, Indonesia, Bahrain, Iran, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Palestina e Yemen).