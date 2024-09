Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter: "Sarà dura contro il Manchester City dei quasi invincibili (in casa, la squadra di Pep non perde nei 90minuti in Champions dal 2018), ma ha gli strumenti per fare quantomeno una buona figura. A prescindere, guai a farsi prendere dagli sbalzi d’umore: il pareggio di Monza è figlio di una prestazione non all’altezza del lignaggio e delle ambizioni nerazzurre, ma pensare che un 1-1 si debba tradurre in una tragedia, appare decisamente esagerato".