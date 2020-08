Il Mirror: “Bielsa ha messo gli occhi su un obiettivo dell’Inter e di mezza Serie A”

Marcelo Bielsa ha messo gli occhi su Nicolas Gonzalez. È l’attaccante argentino dello Stoccarda che è stato accostato anche all’Inter, anche da fonti autorevoli. La notizia arriva dal Mirror. Il giornale inglese spiega: “Con 14 gol in 27 partite ha attirato l’attenzione. E il manager dei Leeds United avrebbe intenzione di provare a strapparlo al club tedesco con un’offerta da venti mln di sterline (23 mln di euro). Ha bisogno di un attaccante e ritiene che Gonzalez abbia tutte le caratteristiche di cui ha bisogno. Il Borussia Dortmund, insieme a Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli, sono tutti grandi ammiratori di Gonzalez e sono in lizza per acquistarlo. Ma la pista Bielsa potrebbe avere per il giocatore un certo fascino”.