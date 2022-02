Inter-Salernitana venerdì 4 marzo alle 20.45. Date e fasi della vendita dei biglietti

In base alle ultime disposizioni governative in occasione di Inter-Salernitana la capienza sarà al 75% dei posti disponibili

MILANO – Il mese di marzo vedrà l’Inter impegnata in Campionato, Champions League e Coppa Italia. La prima partita di Serie A sarà quella in programma venerdì 4 alle 20:45 a San Siro. I nerazzurri torneranno a sfidare la Salernitana dopo il successo per 5-0 nella gara di andata che aveva registrato nel tabellino i gol di Calhanoglu, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini. La spinta dei tifosi sarà come sempre fondamentale: qui tutte le info sulla vendita dei biglietti per assistere al match.