Inter, bilancio positivo contro la Lazio: un solo ko nelle ultime 7 sfide. All’Olimpico…

Sfida al vertice tra l’Inter di Antonio Conte e la Lazio di Simone Inzaghi. Il club nerazzurro, in collaborazione con Opta, presenta dati e curiosità sul match:

Nelle ultime 23 sfide tra Inter e Lazio nel massimo campionato ci sono stati appena due pareggi: nel parziale 13 successi nerazzurri e otto biancocelesti.

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Lazio (5V, 1N), parziale in cui ha tenuto ben quattro volte la porta inviolata.

La Lazio ha perso le ultime tre partite interne di Serie A contro l’Inter, è la striscia aperta più lunga di sconfitte casalinghe per i biancocelesti nel massimo campionato contro una singola avversaria.

La Lazio è andata a segno in otto delle ultime nove gare casalinghe di campionato contro l’Inter, senza riuscire però a trovare la via del gol in quella più recente, nell’ottobre 2018.

L’Inter ha vinto quattro delle ultime cinque sfide di Serie A giocate all’Olimpico (1N), tra Lazio e Roma, lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti 18 gare in questo stadio.

(inter.it)