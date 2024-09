"Oaktree ha “firmato” anche l’ultimo bilancio targato Steven Zhang. È il sottotitolo della giornata in cui il CdA dell’Inter ha approvato il progetto di bilancio al 30 giugno scorso, che al solito passerà dall’approvazione dell’assemblea di fine ottobre. Non si sbaglia nel dire che il primo vero bilancio del fondo statunitense sarà il prossimo, quello del 2025. Ma in poco più di un mese di controllo del club, ovvero dal 22 maggio a fine giugno, Oaktree ha comunque ricapitalizzato la società per 47 milioni di euro, di cui 44 come iniezione cash nelle casse nerazzurre. Non un passaggio banale, dentro un bilancio che in qualche modo è storico per l’Inter. Primo, perché fissa il record di fatturato della società: 473 milioni di euro, cifra che è stata possibile raggiungere grazie alle plusvalenze dovute al player trading (due nomi su tutti, le cessioni di un anno fa di Brozovic e Onana inserite in questo bilancio) e l’aumento dei ricavi dovuti agli accordi con i partner, leggi ad esempio il rinnovo con Nike. Peraltro, in prospettiva sono numeri destinati a salire, si pensi solo alla maglia da gioco che per questa stagione porta in dote 41 milioni complessivi", riporta La Gazzetta dello Sport.