Jacobelli: “Inter può avere pancia piena per la seconda stella. Giocatori non sono robot”

"I giocatori non sono robot e a questo proposito voglio mettere l’accento anche sul grandissimo numero di infortuni che ci sono. La moltiplicazione delle partite ha portato tantissimi infortuni in più. L’aspetto psicologico ha anche la sua importanza. La sindrome da pancia piena può assalire chi arriva in cima alla montagna, dopo risultati molto importanti come la seconda stella dell’Inter o l’Europa League dell’Atalanta. A giugno quando incontrai l’AD della dea Luca Percassi mi disse che questa stagione sarebbe stata ancora più complicata perché era arrivato un risultato davvero importante, come un po’ è successo a Napoli".