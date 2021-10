GdS – Inter, vittoria netta per gioco e cifra tecnica. “Bis scudetto possibile se…”

L'analisi de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell'Inter al Castellani contro l'Empoli di Andreazzoli

"La Juve stecca, l’Inter no. I campioni d’Italia vincono a Empoli, contro un avversario non facile, e restano a meno sette dal Milan capolista, in attesa stasera del posticipo del Napoli". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport di analisi sul successo dell'Inter ad Empoli. "Una vittoria netta per predominanza nel gioco, quasi 70 per cento a 30 il possesso palla, e per superiore cifra tecnica, anche perché l’Empoli si è condannato a una ripresa di sofferenza: al 52’ Ricci è stato espulso per una entrata sciagurata su Barella, un rosso aritmetico", continua la Rosea che rimarca un buon inizio dell'Empoli prima del gol di D'Ambrosio che ha spaccato la partita e reso in discesa per i nerazzurri. "L’Inter non butta più via i punti contro le squadre di medio-bassa classifica, per ora rimpiange soltanto il pari contro la Samp. Se reimpara a battere le grandi, un altro scudetto è possibile", la chiosa della Gazzetta.