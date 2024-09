Inter, Bisseck: “Ho meritato le chance avute, mi impegnerò ancora. In settimana…”

Vince pur soffrendo l'Inter di Simone Inzaghi. A Udine i nerazzurri si sono imposti per 3-2, tornando al successo dopo aver perso nel derby di domenica scorsa contro il Milan. A fine gara, Yann Bisseck ha raggiunto i giornalisti in sala stampa. Queste le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Ci siamo allenati bene in settimana, tutti concentrati per vincere questa partita. Non è stata una partita facile, ma abbiamo fatto bene, soprattutto nella prima mezz'ora. E' una vittoria che ci permette di andare avanti".