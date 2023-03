CdS – Inter, bivio con posta in palio altissima: ora Inzaghi deve accelerare

Simone Inzaghi e la sua squadra sono ad uno snodo cruciale. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi: "Alle viste c’è già un doppio bivio decisivo, subito dopo aver ripreso la marcia contro il Lecce. Confermato San Siro come una vera e propria fortezza, adesso per l’Inter all’orizzonte ci sono due esami ravvicinati e ancora più delicati perché andranno sostenuti in trasferta. Prima La Spezia e poi Oporto.

Da qui in 180’ passeranno la difesa del secondo posto in campionato e l’accesso ai quarti di finale di Champions. La posta in palio è altissima, per raggiungere queste vette la squadra di Simone Inzaghi non può fare leva soltanto sull’eccellente rendimento interno. Anzi deve accelerare proprio lontano da Milano, dove fin qui la squadra ha evidenziato le lacune più evidenti e perso per strada punti preziosi in chiave quarto posto. Lo ha sottolineato l’allenatore dopo la sconfitta di Bologna, l’ha ribadito anche Matteo Darmian nel dopo partita di domenica sera subito dopo la vittoria contro il Lecce".